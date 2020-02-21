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Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında soru soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı. Argın, gerekçenin "kurumu zor durumda bırakacak soru sormak" olduğunu belirtti.

21.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:56Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi

Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, 'şike kumpası'yla ilgili soru soran A muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verilmek istendiği ortaya çıktı.

Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.

Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.

"KURUMU ZOR DURUMDA BIRAKACAK SORU SORDUĞUM GEREKÇESİYLE ÇIKARILACAĞIM"

Gelişmelerin ardından genç muhabir, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Argın, sosyal medya hesabından "Dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılıp kurumu zor durumda bırakacak soru sorduğum gerekçesiyle hukuk kurallarına uymayan bir usulle A Spor'daki işime tazminatsız son verilmek istendiği tarafıma söylendi" açıklamasını yaptı.

Argın, A Spor'daki bir programda sunucu Setenay Cankat ile yayında kavga etmiş ve program bitmeden stüdyodan gönderilmişti.

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Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

HABER YORUMLARI (6)
OKTAY:Memleket Çok Karışık Kim Haklı Kim Haksız ( Her Konuda ) Hiçbirşey anlamıyorum öyle bir bulanık ortam varki Spor, Sanat, Siyaset .
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VOLKAN:A haberde çalışıp adaletten, hukuktan, mesleğin kutsallığından bahsetmek. . . komik :)
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14 15
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DARISI ŞİKECİ:BU A HABER VE TÜREVLERİ KAFAYI KOMPLO TEORİLERİNE TAKMIŞ. YÜZÜKLERİN EFENDİSİNİN YAZARINDA BU ADAMLARDAKİ FANTASTİK DÜŞÜNCE YOK
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9 6
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ne oldu lan işine gelmedimi
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4 4
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SU KABADAYISI FATİH:ARTİST BİRİ OLDUĞUN VERDİĞİN TWİTLERDEN ANLAŞILIYOR , AMA BOŞUNA UĞRAŞMA MEŞHUR OLAMASSIN, HELE HELE ALİ KOÇU KULLANMA İSTEĞİNE BAYILDIM AMA NAFİLE SENDEN Bİ CACIK OLMAZ
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