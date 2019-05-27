Göktürk-Kemerburgaz yolunda kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

EYÜPSULTAN Göktürk-Kemerburgaz yolunda güvenlik şeridinde park halindeki İETT otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre saat Göktürk Kemerburgaz Yolu Hasdal istikametinde 09.15 sıralarında arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bulunan İETT otobüsüne İlyas Naz yönetimindeki 34 BEA 511 plakalı hafifi ticari araç arkadan çarptı. Kazada Naz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Naz'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA