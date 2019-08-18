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Göktürk Sokak'ta sağanak nedeniyle çöken yol çalışmaları sürüyor

İstanbul'u dün vuran sağanak sırasında çöken Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'ta iyileştirme çalışmaları sürüyor.

18.08.2019 10:09 Göktürk Sokak'ta sağanak nedeniyle çöken yol çalışmaları sürüyor
İstanbul'u dün vuran sağanak sırasında çöken Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'ta iyileştirme çalışmaları sürüyor. Oluşan yarıklar iş makinelerince doldurulurken çalışmaların dolgu, mıcır ve ardından asfalt çalışmasıyla devam edeceği öğrenildi. Çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk Sokak'ta dün yaşanan yol çökmesinin ardından, sokakta başlanan iyileştirme çalışmaları bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri sokağın giriş ve çıkışında önlem alırken iş makineleri tarafından çöken boşlukların doldurulması çalışmaları sürüyor. Sokağın giriş ve çıkışı yetkililerce ahşap perdeler ve kum torbalarıyla kapatıldı. Dolgu çalışmalarının ardından sokakta mıcır ve ardından asfalt çalışması yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, Göktürk, Güncel

Kaynak: İHA

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