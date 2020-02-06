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Göktürk'te köpeği tekmeleyen kişi kamerada

EYÜPSULTAN Göktürk'te bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasına hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi.

06.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:49Göktürk'te köpeği tekmeleyen kişi kamerada

EYÜPSULTAN 'te bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasına hapsettiği köpeği defalarca tekmeledi. O anlar kameralara yansıdı. Site sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı. Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden saldırgan daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.

Yaralı köpeği gören site sakinleri güvenlik kameralarını seyretti. Site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.



basketbol, Göktürk, Güncel

Kaynak: DHA

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