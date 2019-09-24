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Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi

Dünya'yı yaklaşık 700 kilometreden görüntüleyen GÖKTÜRK-2 uydusu, bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi.

24.09.2019 09:10Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Dünya'yı yaklaşık 700 kilometreden görüntüleyen GÖKTÜRK-2 uydusu, bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Çekilen görüntülerde Mekke ve Medine çevresinde yapılan büyük yapılaşma gözler önüne seriliyor.
2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, Dünya'dan yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeye devam ediyor. GÖKTÜRK-2 uydusu bu defa Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi. Dünya üzerindeki yörüngesinde altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor. GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Dünya'nın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye'nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor. Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu TSK'nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.
(İHA)

Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

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