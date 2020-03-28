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GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

Cemil ÖZDEMİR / EYÜPSULTAN'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

28.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:52
GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

Cemil ÖZDEMİR/ EYÜPSULTAN'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Piknik alanları Jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire, piknik alanları kapatıldı. Eyüpsultan'da jandarma ekipleri özelikle göl, deniz ve ormanlık alanlarda piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşın kontrol edildi. Kontroller havadan ve karadan yapılırken, anons yapılarak, belirtilen alanlarda bulunanlar ikaz edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapatılan piknik alanlarının havadan görüntüleri


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Göktürk, Güncel

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