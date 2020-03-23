Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı - Haberler

Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

23.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:35
Gökyüzünde çelloyla 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çaldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle 1965 rakımlı Babadağ 'dan uçan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Diş tedavisi için Amerika'nın Seattle şehrinden Fethiye'ye gelen Frederic de Wulf, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile birlikte Babadağ 1700 metre pistine çıkan Wulf, kucağına aldığı çelloyla tandem (ikili) atlayış yaptı. Wulf, Ölüdeniz semalarında çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

'NE OLURSA OLSUN YÜRÜMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLATIYORDU'

Kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Frederic de Wulf, Aşık Veysel'i ilk dinlediğinde şarkının ne kadar duygulu olduğunu hissettiğini belirtti. Yaptığı araştırmada Veysel'in mütevazi ruhununa büyük hayranlık duyduğunu anlatan Wulf, "Şarkısında dünya yolculuğunun iki kapı arasında geçtiğini, ne olursa olsun yürümeye devam etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Bu büyüleyici bir etkiydi ve bunu ölümsüzleştirmek istedim. Bu projede bana destek olan pilotumuz Ferdi Toy'a teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Aşık Veysel Şatıroğlu, Fethiye, Babadağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Haber - Kolombiya'da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü - Haber İzmit'te sokaklar boş kaldı - Haber İZMİR Donörler hayal kırıklığına uğrattı - Haber TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber
Loading