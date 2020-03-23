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Gökyüzünde çelloyla 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ'dan paraşütle atlayış yapan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

23.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:42
Gökyüzünde çelloyla 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Babadağ 'dan paraşütle atlayış yapan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

Diş tedavisi için Amerika Birleşik Devleri'nin Seattle şehrinden Fethiye'ye gelen Frederic de Wulf, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile birlikte 1700 metrelik piste çıkan Wulf, kucağına aldığı çelloyla ikili atlayış yaptı. Wulf, Ölüdeniz semalarında çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

Kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Frederic de Wulf, Aşık Veysel'i ilk dinlediğinde şarkının ne kadar duygulu olduğunu hissettiğini söyledi. Yaptığı araştırmada Veysel'in mütevazi ruhuna büyük hayranlık duyduğunu anlatan Wulf, "Şarkısında dünya yolculuğunun iki kapı arasında geçtiğini, ne olursa olsun yürümeye devam etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Bu büyüleyici bir etkiydi ve bunu ölümsüzleştirmek istedim. Bu projede bana destek olan pilotumuz Ferdi Toy'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fethiye, Babadağ, Güncel

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