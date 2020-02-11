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Gökyüzünde sığırcıkların dansı izleyenleri büyüledi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çok sayıda sığırcığın bir arada senkronize uçuşu ve çıkardıkları yüksek ses izleyenleri büyülüyor.

11.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39Gökyüzünde sığırcıkların dansı izleyenleri büyüledi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çok sayıda sığırcığın bir arada senkronize uçuşu ve çıkardıkları yüksek ses izleyenleri büyülüyor.

Çok sayıda sığırcığın bir arada ani ve sürekli yön değiştirmesi ile oluşan türbülansın aralarına giren avcı kuşların dikkatini dağıtması, kendilerine hedef seçememesi ve dolayısıyla avın başarısız olması sığırcıkların sadece dans etmediği kuş uzmanları tarafından belirtiliyor. Sığırcıkların dansı, izleyenleri adeta büyülüyor. Eşsiz görüntülerin adresi olan Sultan Sazlığı Milli Parkı; 301 kuş türüne ev sahipliği yaparken, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alması sebebiyle sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli korunan alanları arasında yer alıyor. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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