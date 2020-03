Gökyüzünde süzülüp, sahilde bahar temizliği yaptılar

Gökyüzünde süzülüp, sahilde bahar temizliği yaptılarMERSİN'in Anamur ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olan kadınlar, önce yamaç paraşütüyle uçup, çevre temizliği yaptı.Havacılık Ekstrim Kulübü Anamur temsilciliğinin kadın pilotları, paraşütlerle gökyüzünde süzüldü. Sahilde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına katılan kadınların, 'Henüz çok geç olmadan, atığın katığını bitirmeden sende katıl' sloganı ile başlattığı etkinliğe erkekler de destek verdi. Çevre gönüllüleri, programın sonunda Mamure Kalesi girişinde şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, etkinliğin Kadınlar Günü'nde yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Temizlik denince ilk akla kadınlarımız gelirler. Bu tür faaliyetlerin farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Olumlu bir gelişme. Biz bu tür her türlü çalışmada sivil toplum örgütlerimizin yanındayız" dedi.TEMA Vakfı Anamur Temcilcisi Murat Kasapoğlu da etkinliği düzenlemekteki amaçlarının da bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Anamur Havacılık Havacılık Ekstrim Sporları Kulübü Derneği pilotlarından Yasemin Demir de, "Kadın özgürlüğünün her yerde olmasını diliyoruz, Anamur'un STK ve derneklerinin eşliğinde sahil temizliğini de burada yapmış bulunmaktayız. Kadın elinin değdiği her yerin temiz olduğunu sahilimizden de görebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA