Gökyüzünden Yüzlerce Karanfil Yağdı

Kaynak: AA

Erzincan'da üzerinde kutlama notu bulunan yüzlerce karanfil, motorlu yamaç paraşütüyle gökyüzünden bırakıldı.Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak karanfil verdi.Başsoy'un organize ettiği etkinlikte motorlu yamaç paraşütü 40 dakika üzerinde kutlama notu bulunan yüzlerce karanfili gökyüzünden attı.Karanfiller meydanda bulunanlar tarafından toplandı."Belediye işi gönül işi Cemalettin Başsoy" yazılı paraşütle yapılan gösteriye vatandaşlar ilgi gösterdi.Başsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarına yeni bir renk katmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Çok değerli olan ve hayatımızın her alanında aktif rol alan kadınlarımıza jest yapmak amacıyla ve doğa sporlarıyla ünlü şehrimizde yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sağlamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik." dedi.Kadınları hak ettikleri yerde görmek istediklerini vurgulayan Başsoy, "Bugüne kadar Erzincan Belediyesi olarak meslek edindirme kursları çatısı altında yüzlerce kadına mesleki eğitim verdik. Kadın Meclisi ile kadın dernekleri ile birçok projeye, birçok çalışmaya imza attık. Kadınlara ekonomik hürriyetlerini kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Bunlardan maksadımız kadının toplum içerisindeki yerini güçlendirmekti." diye konuştu.