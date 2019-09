"Gökyüzüne bakan çocukların gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımız"

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) Türkiye'nin aydınlık geleceğine hizmet ettiğini belirterek, "Yediden yetmişe el ele vererek 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır." dedi.Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), Atatürk Havalimanı'nda başladı.Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Bayraktar, TEKNOFEST'in bu yıl, 19 farklı alanda, 122 ülkeden, 81 ilden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi olduğunu söyledi.Bayraktar, festivalin 2'ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, "Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları (İHA) yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi'nde, Siber Güvenlik Yarışması'nda, teknolojide lider olmak için tüm dünyayla yarışıyor." bilgilerini verdi."Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz"On beş yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'nin milli ve özgün insansız hava araçlarını geliştirme yolculuğuna çıktıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:"Allah'a şükürler olsun, bu süre boyunca ülkemiz binlerce kişinin alın teri ve akıl teriyle, sadece İHA'larda değil pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdi. Teknofest, bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yerin adı.Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan böyle Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye'nin yol haritası olarak milletçe sımsıkı sarıldığımız, ortak idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek 'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır."Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'e emek veren tüm paydaşlara ve çalışanlara teşekkür ederek, "TEKNOFEST'e gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını esirgemeyen, tüm paydaş ve gönüllülerimize ve TEKNOFEST'i ziyaret ederek şeref veren tüm milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. TEKNOFEST vatanımıza milletimize ve şimdiden uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Solo Türk gösteri uçuşu yaptıBayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasının ardından festivalin paydaşları ve sponsor kurum yöneticileri sahnede kurulan platformda bir araya gelerek festivalin açılış butonuna bastı.Açılış töreninin ardından Solo Türk on binlerce katılımcının takip ettiği bir gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, sahadaki on binlerce katılımcı tarafından ilgiyle izlendi.