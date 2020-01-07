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Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi

Türkiye Futbol Spor Toto Süper Ligi’nde ilk yarıyı Demir Grup Sivasspor 37 puanla lider tamamladı. İlk devrede toplam 445 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,9 oldu. En çok gol ise uzatma dakikalarında geldi. Penaltıdan en çok gol atan ise Trabzonspor oldu.

07.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31 Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi
Toto Süper Ligi'nde ilk yarı sona erdi, takımlar ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Demir Grup Sivasspor ilk yarıyı 37 puanla lider tamamladı. İlk devrede toplam 445 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,9 oldu. En çok gol ise uzatma dakikalarında geldi. En çok gol atılan dakikaları, deplasmanda en çok kazananlar, en golcü takımları, en çok kart görenleri ve daha çok detayı içeren ilk yarının karnesini çıkardık.

En çok gol +90'da atıldı

Sezonun ilk devresinde atılan 445 golün 193'ü maçların ilk yarısında (yüzde 43), 252'si ise ikinci yarıda (yüzde 57) geldi. En fazla gol ise 90 dakika sonunda oynanmayan süre olarak kabul edilen uzatma dakikalarında geldi. +90'da 34 gol atıldı. Bu da atılan 100 golden 8'i +90'da geldiğini gösteriyor. İlk yarının sonundaki uzatma olan +45'de ise sadece 6 gol atıldı.
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Türkiye, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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