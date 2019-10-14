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Gol düellosu Atletikspor'un

Kayseri 1. Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.

14.10.2019 08:51Gol düellosu Atletikspor'un
Kayseri 1. Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Yaşar Beşağıl xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Muzaffer Sekmen xx, Orhan Şahin xxx, Hamza Efehan Gürpınar xx, Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Eray Lafçı xxx, Ömer Yıldız xxx, Muhammed Yasin Bilir xxx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Erkan Kızıltan x, Samet Sarıçiçek xx, Fatih Karakuş xx, EnginÜçel xx, Seyfi Atıcı x, Murat Ergin xx, Durmuş Tarım xxx, Duran Yılmaz xx, Cafer Eroğlu x (Dk. 51 Arif Can Aldemir xx)

Goller: Emre Ulu (2), Ömer Yıldız ve Furkan Batar (Kayseri OSB Atletikspor), Arif Can Aldemir, Durmuş Tarım (Argıncık Esnafspor) - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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