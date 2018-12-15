Gol Düellosunda Kazanan Konya

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor
, Kasımpaşa
'yı 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topa gelişine sağ ayağıyla Trezeguet'in yaptığı voleyi kaleci Serkan
yumruklayarak uzaklaştırdı. Tekrar oyun alanına dönen topa Eduok'un yerden pasına ayak uzatan Trezeguet'in vuruşu az farkla yandan auta gitti. 25. dakikada Jahovic'e yapılan müdahale sonrası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başında Traore geçti. Ceza sahasına yakın bir noktadan kullanılan frikikte Traore'nin şutunda top az farkla yan ağlara gitti. 45+1. dakikada Fofana'ya yapılan faul sonrası kazanılan ve sağ çaprazdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Traore'nin yaptığı ortayı kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı. 47. dakikada Jahovic Veysel ile girdiği ikili mücadelede topu kaparak kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0 69. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1 72. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına altıpas içinde iyi yükselen Mbaye Diagne kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-2 74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Skubic topu altıpas içine Jahovic'e çevirdi. Golcü oyuncu kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-2 82. dakikada Ömer Ali
'nin kullandığı köşe vuruşunda Volkan Fındıklı
kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Jahovic'in şutunda karambol yaşandı. Bu sırada topu önünde bulan Fofana'nın şutu filelere gitti. 3-2
KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan
xx Atiker Konyaspor: Serkan xx, Opanesenko xx, Uğur Demirok
x (Filipovic dk. 22 xx), Fallou Diagne xx, Skubic xx, Hadziahmetovic xx, Volkan Fındıklı xx, Milosevic x (Fofana dk. 41 xxx), Traore xx (Yatabare dk. 79 x), Ömer Ali xxx, Jahovic xxx Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Moke, Vedat, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan xx, Viegneau xx, Youssef xx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Tarkan
xx (Hakan dk. 65 x), Eduok xx (Koita dk. 65 xx), Mbaye Diagne xxx Yedekler: Eray, Murat Can
, Pavelka, Hasan, Mustafa Ethem, Onur, Çağtay, Özgür Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Jahovic (dk. 47 ve 74), Fofana (dk. 82) (Atiker Konyaspor), Mbaye Diagne (dk. 69 ve 72) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov, Veigneau, Hakan, Koita (Kasımpaşa), Fallou Diagne, Filipovic (Atiker Konyaspor)
(brahim Yetkin - Mustafa Uslu/İHA)
Serkan,Konya,Kasımpaşa,Konyaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:36