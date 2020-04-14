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Göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

ARNAVUTKÖY Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu.

14.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:29
Göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

ARNAVUTKÖY Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı'na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı. Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sazlıdere, Güncel
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