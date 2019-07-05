05.07.2019 09:12
Haberler» Güncel» Haber

Göl kıyısında huzur buluşması

Göl kıyısında huzur buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, İznik gölü kıyısında düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Düzenlendiği farklı etkinliklerle sakinlerine yönelik sürekli sosyal ve kültürel aktiviteler sunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, bu kez 80 huzurevi sakinini İznik Gölü kıyısındaki piknikte buluşturdu.

Gölün Orhangazi ilçesi yakasındaki çamlıkta düzenlenen piknikte Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcısı İlhan Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım da yaşlılara eşlik etti. Gün boyunca sağlık ve ilgili personelin desteği ile özledikleri açık alanda hoşça vakit geçiren kurum sakinleri, bu hizmeti sağlayan yetkililere teşekkür etti. Etkinlikte tüm yaşlılarla sohbet eden Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım da açık alanda gerçekleştirilen ve aynı anda 80 kişilik özel bakım gerektiren yaşlıya piknik yaptırmanın, ancak yeterli kurum tecrübesi ve deneyimli personel ile mümkün olacağını belirterek, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
İznik Gölü, Orhangazi, Huzur, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:25   4 Temmuz coşku ile kutlandı
09:25   46 yıl hapis cezasıyla aranan 'Kasa faresi' Adana'da yakalandı
09:25   THY'nin 'Rüya' uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:24   İSTANBUL- /yeniden/ SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI:  1 ÖLÜ
09:23   Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Savunma Bakan Yardımcısı oldu
09:23   Niyazi, plajda bardakta mısır satarak ailesine destek oluyor