Gol kralı Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı. Cimbom, 18 milyon eurodan açtığı pazarlıkta 14 milyon euroya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

3 MİLYON EURO PRİM VERMİŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10+3 milyon euro ödemişti. Cimbom 10 milyon euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.

MENTAL AÇIDAN SIKINTILARI VAR

Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı aldı.

?46 MAÇTA 42 GOL

Mbaye Diagne Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 46 maçta görev aldı. Bu maçlarda 42 gole imza attı.