Gol kralı Diagne'ye sürpriz talip

Galatasaray'da ?Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon euro önerdi.

8 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Takvim'de yer alan habere göre; Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon euroluk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon eurodan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.

DİAGNE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

G.Saray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 30 golle gol kralı olan Diagne, menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı.

MENDY İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı yönetimin menajer Etienne Mendy'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Senegalli futbolcu için 13 milyon eurodan aşağı bir rakamın asla kabul edilemeyeceği menajere bildirilecek.