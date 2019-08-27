Gol Krallığı Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu

Buna göre, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ikinci yarısında ise Galatasaray forması giyen ve 31 gol atan Diagne, 1. Lig'de Altay forması giyen ve 29 gol atan Marco Paixao, 2. Lig'de Keçiörengücü forması giyen ve 21 gol atan Taha Balcı ve 3. Lig'in ilk yarısında Karaköprü Belediyespor ikinci yarısında ise Van B.Ş.B forması giyen Batuhan Er attığı 24 gol attı. Kendi liglerinde en çok gol atan futbolcular olan bu isimler Gol Krallığı ödüllerini aldılar.

Geçtiğimiz sezon performanslarıyla liglerini Gol Kralı olarak tamamlayan futbolcular Türkiye'de Gol Kralları'nın ödüllendirildiği tek organizasyon olan TPFD Altın Top ödülünü almayı başardılar.