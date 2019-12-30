Gol krallığı yarışında son durum ne? Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gol krallığında ilk sırada kim var? Gol kralı kim?

DG Sivasspor'ın liderliği ile tamamlanan Süper Lig ilk yarısı, gol krallığında da kıyasıya rekabete sahne oldu. Peki Gol krallığında kim zirvede? Gol kralı kim? Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gol krallığında ilk sırada kim var?
Gol krallığı yarışında zirvede 12 gollü Alexander Sorloth ve Papıss Demba Cısse yer alıyor. 11 gollü Stancu 3. sırada yer alırken Adis Jahovic ve Vedat Muriç onları takip ediyor.
SÜPER LİG GOL KRALLIĞINDA SON DURUM
1.ALEXANDER SORLOTH/ TRABZONSPOR 12
2.PAPISS DEMBA CISSE/AYTEMİZ ALANYASPOR 12
3.SORİN BOGDAN STANCU/ GENÇLERBİRLİĞİ 11
4.ADIS JAHOVIC/ BTC TURK YENİ MALATYASPOR 10
5.VEDAT MURIÇ/ FENERBAHÇE 10
6.ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI/ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8
7.OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE/ GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8
8.MUSTAPHA YATABARE/ DEMİR GRUP SİVASSPOR 7
9.EMRE KILINÇ/ DEMİR GRUP SİVASSPOR 6
10. GIOVANNI-GUY YANN SIO/ GENÇLERBİRLİĞİ 6
SÜPER LİG'DE GOL ATAN DİĞER FUTBOLCULAR VE GOL SAYILARI
THIEVY GUIVANE BIFOUMA KOULOSSA
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 6
ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
TRABZONSPOR A.Ş. 5
BURAK YILMAZ
BEŞİKTAŞ A.Ş. 5
FARUKU MIYA
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS
DEMİR GRUP SİVASSPOR 5
GUILHERME COSTA MARQUES
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5
HUGO RODALLEGA MARTINEZ
YUKATEL DENİZLİSPOR 5
İLHAN PARLAK
MKE ANKARAGÜCÜ 5
PATRICK TWUMASI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5
RYAN GUNO BABEL
GALATASARAY A.Ş. 5
THIAM MAME BABA
KASIMPAŞA A.Ş. 5
ANASTASIOS BAKASETAS
AYTEMİZ ALANYASPOR 4
ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA
AYTEMİZ ALANYASPOR 4
AROUNA KONE
DEMİR GRUP SİVASSPOR 4
ATIBA HUTCHINSON
BEŞİKTAŞ A.Ş. 4
BANGALY FODE KOITA
KASIMPAŞA A.Ş. 4
DANIEL ANDRE STURRIDGE
TRABZONSPOR A.Ş. 4
DANİJEL ALEKSİC
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4
DEMBA BA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4
DJALMA BRAUNE MANUEL ABEL CAMPOS
AYTEMİZ ALANYASPOR 4
EDIN VISCA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4
FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4
GÜRAY VURAL
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4
HAKAN ARSLAN
DEMİR GRUP SİVASSPOR 4
MEHMET UMUT NAYİR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 4
MERT HAKAN YANDAŞ
DEMİR GRUP SİVASSPOR 4
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4
ALPASLAN ÖZTÜRK
GÖZTEPE A.Ş. 3
ARTEM KRAVETS
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3
AYTAÇ KARA
KASIMPAŞA A.Ş. 3
BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3
CEYHUN GÜLSELAM
AYTEMİZ ALANYASPOR 3
DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
GENÇLERBİRLİĞİ 3
DENI MILOSEVIC
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3
DEVER AKEEM ORGILL
MKE ANKARAGÜCÜ 3
DOMAGOJ VIDA
BEŞİKTAŞ A.Ş. 3
EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3
ERDOĞAN YEŞİLYURT
DEMİR GRUP SİVASSPOR 3
FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3
GARRY MENDES RODRIGUES
FENERBAHÇE A.Ş. 3
MİTCHELL DONALD
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3
MUSTAFA PEKTEMEK
KASIMPAŞA A.Ş. 3
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3
OSCAR EDUARDO ESTUPINAN VALLESILLA
YUKATEL DENİZLİSPOR 3
RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE
GALATASARAY A.Ş. 3
RADOSLAW PAWEL MURAWSKI
YUKATEL DENİZLİSPOR 3
RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO
KASIMPAŞA A.Ş. 3
ROBIN YALÇIN
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3
SERDAR GÜRLER
GÖZTEPE A.Ş. 3
SERDAR ÖZKAN
ANTALYASPOR A.Ş. 3
UMUT BULUT
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3
YOUNES BELHANDA
GALATASARAY A.Ş. 3
YUSUF SARI
TRABZONSPOR A.Ş. 3
ABDOULAY DIABY
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2
ABDUL RAHMAN KHALILI
KASIMPAŞA A.Ş. 2
AMINU UMAR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2
ANDRE DE CASTRO PEREIRA
GÖZTEPE A.Ş. 2
BERKAN EMİR
GÖZTEPE A.Ş. 2
CAMERON ZISHAN RANA JEROME
GÖZTEPE A.Ş. 2
CANER ERKİN
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2
DARIO MELNJAK
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2
DENİZ TÜRÜÇ
FENERBAHÇE A.Ş. 2
EZEQUIEL OSCAR SCARIONE
MKE ANKARAGÜCÜ 2
FERDİ ERENAY KADIOĞLU
FENERBAHÇE A.Ş. 2
FLORIN ANDONE
GALATASARAY A.Ş. 2
FLOYD AMA NINO AYITE
GENÇLERBİRLİĞİ 2
GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2
GUSTAVO EZEQUIEL BLANCO LESCHUK
ANTALYASPOR A.Ş. 2
GÜVEN YALÇIN
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2
HADI SACKO
YUKATEL DENİZLİSPOR 2
HALİL AKBUNAR
GÖZTEPE A.Ş. 2
HARIS HAJRADINOVIC
KASIMPAŞA A.Ş. 2
JOSE ERNESTO SOSA
TRABZONSPOR A.Ş. 2
LUIZ GUSTAVO DIAS
FENERBAHÇE A.Ş. 2
MARKO JEVTOVIC
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2
MARTIN SKRTEL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2
MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN
FENERBAHÇE A.Ş. 2
MAX BENNET KRUSE
FENERBAHÇE A.Ş. 2
MODOU BARROW
YUKATEL DENİZLİSPOR 2
MOHAMED ABARHOUN
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2
NABIL DIRAR
FENERBAHÇE A.Ş. 2
OZAN TUFAN
FENERBAHÇE A.Ş. 2
PAUL OMO MUKAIRU
ANTALYASPOR A.Ş. 2
SERDAR AZİZ
FENERBAHÇE A.Ş. 2
SHEYI EMMANUEL ADEBAYOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2
SOFIANE FEGHOULI
GALATASARAY A.Ş. 2
SONER AYDOĞDU
GÖZTEPE A.Ş. 2
STEFANO NAPOLEONI
GÖZTEPE A.Ş. 2
STYLIANOS KITSIOU
MKE ANKARAGÜCÜ 2
TOLGA CİĞERCİ
FENERBAHÇE A.Ş. 2
UFUK AKYOL
ANTALYASPOR A.Ş. 2
VEYSEL SARI
KASIMPAŞA A.Ş. 2
WELINTON SOUZA SILVA
AYTEMİZ ALANYASPOR 2
AATIF CHAHECHOUHE
ANTALYASPOR A.Ş. 1
ABDULKADİR PARMAK
TRABZONSPOR A.Ş. 1
ABDÜLKADİR ÖMÜR
TRABZONSPOR A.Ş. 1
ADEM BÜYÜK
GALATASARAY A.Ş. 1
ADEM LJAJIC
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1
AYDIN KARABULUT
MKE ANKARAGÜCÜ 1
BENOIT GUY JEAN POULAIN
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1
BERAT AYBERK ÖZDEMİR
GENÇLERBİRLİĞİ 1
CALEB ANSAH EKUBAN
TRABZONSPOR A.Ş. 1
CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1
DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA
ANTALYASPOR A.Ş. 1
DONISI AVDIJAJ
TRABZONSPOR A.Ş. 1
ELJERO GEORGE RINALDO ELIA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1
EMRE BELÖZOĞLU
FENERBAHÇE A.Ş. 1
EMRE DEMİR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1
ERDON DACI
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1
EREN TOZLU
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1
FILIP NOVAK
TRABZONSPOR A.Ş. 1
GAEL DİMİTRİ CLICHY
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1
GÖKHAN GÖNÜL
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1
GÖKHAN TÖRE
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1
HAKAN ÖZMERT
ANTALYASPOR A.Ş. 1
HECTOR MIGUEL CANTEROS
MKE ANKARAGÜCÜ 1
İRFAN CAN KAHVECİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1
JAILSON MARQUES,SIQUEIRA
FENERBAHÇE A.Ş. 1
JEAN ARMEL KANA BIYIK
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
JEAN MICHAEL SERI
GALATASARAY A.Ş. 1
JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
JENS JONSSON
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1
JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA
TRABZONSPOR A.Ş. 1
KENAN ÖZER
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
LUIS FRANCISCO GRANDO
ANTALYASPOR A.Ş. 1
MORYKE FOFANA
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1
MUHAMMET DEMİR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
MUSTAFA YUMLU
YUKATEL DENİZLİSPOR 1
NAZIM SANGARE
ANTALYASPOR A.Ş. 1
OĞUZ CEYLAN
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
OĞUZHAN ÖZYAKUP
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1
OLCAY ŞAHAN
YUKATEL DENİZLİSPOR 1
ONDREJ CELUSTKA
ANTALYASPOR A.Ş. 1
ONUR BULUT
AYTEMİZ ALANYASPOR 1
ÖMER ALİ ŞAHİNER
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1
ÖMER BAYRAM
GALATASARAY A.Ş. 1
ÖMER UZUN
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1
RAHMETULLAH BERİŞBEK
GENÇLERBİRLİĞİ 1
RECEP NİYAZ
YUKATEL DENİZLİSPOR 1
RIAD BAJIC
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1
SEYEDMAJID HOSSEINI
TRABZONSPOR A.Ş. 1
STEPHANE SESSEGNON
GENÇLERBİRLİĞİ 1
SYAM HABIB BEN YOUSSEF
KASIMPAŞA A.Ş. 1
TAYLAN ANTALYALI
GALATASARAY A.Ş. 1
UĞUR ÇİFTÇİ
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1
VICTOR MOSES
FENERBAHÇE A.Ş. 1
WALLACE REIS SILVA
GÖZTEPE A.Ş. 1
YACINE BAMMOU
AYTEMİZ ALANYASPOR 1
YAN MEDEIROS SASSE
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1
YASİN PEHLİVAN
GENÇLERBİRLİĞİ 1
YUSSIF RAMAN CHIBSAH
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1
YUSUF ERDOĞAN
KASIMPAŞA A.Ş. 1
YUTO NAGATOMO
GALATASARAY A.Ş. 1
ZİYA ERDAL
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1