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Gol krallığı yarışında son durum ne? Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gol krallığında ilk sırada kim var? Gol kralı kim?

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in ilk yarısı 29 Aralık günü oynanan maçlarla sona erdi. Peki ilk yarı sonucu itibariyle gol krallığında kim zirvede? İşte gol krallığında son durum!

30.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:14

DG Sivasspor'ın liderliği ile tamamlanan Süper Lig ilk yarısı, gol krallığında da kıyasıya rekabete sahne oldu. Peki Gol krallığında kim zirvede? Gol kralı kim? Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gol krallığında ilk sırada kim var?

Gol krallığı yarışında zirvede 12 gollü Alexander Sorloth ve Papıss Demba Cısse yer alıyor. 11 gollü Stancu 3. sırada yer alırken Adis Jahovic ve Vedat Muriç onları takip ediyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

1.ALEXANDER SORLOTH/ TRABZONSPOR 12

2.PAPISS DEMBA CISSE/AYTEMİZ ALANYASPOR 12

3.SORİN BOGDAN STANCU/ GENÇLERBİRLİĞİ 11

4.ADIS JAHOVIC/ BTC TURK YENİ MALATYASPOR 10

5.VEDAT MURIÇ/ FENERBAHÇE 10

6.ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI/ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8

7.OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE/ GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8

8.MUSTAPHA YATABARE/ DEMİR GRUP SİVASSPOR 7

9.EMRE KILINÇ/ DEMİR GRUP SİVASSPOR 6

10. GIOVANNI-GUY YANN SIO/ GENÇLERBİRLİĞİ 6

SÜPER LİG'DE GOL ATAN DİĞER FUTBOLCULAR VE GOL SAYILARI

THIEVY GUIVANE BIFOUMA KOULOSSA

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 6

ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME

TRABZONSPOR A.Ş. 5

BURAK YILMAZ

BEŞİKTAŞ A.Ş. 5

FARUKU MIYA

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5

FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS

DEMİR GRUP SİVASSPOR 5

GUILHERME COSTA MARQUES

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5

HUGO RODALLEGA MARTINEZ

YUKATEL DENİZLİSPOR 5

İLHAN PARLAK

MKE ANKARAGÜCÜ 5

PATRICK TWUMASI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5

RYAN GUNO BABEL

GALATASARAY A.Ş. 5

THIAM MAME BABA

KASIMPAŞA A.Ş. 5

ANASTASIOS BAKASETAS

AYTEMİZ ALANYASPOR 4

ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA

AYTEMİZ ALANYASPOR 4

AROUNA KONE

DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

ATIBA HUTCHINSON

BEŞİKTAŞ A.Ş. 4

BANGALY FODE KOITA

KASIMPAŞA A.Ş. 4

DANIEL ANDRE STURRIDGE

TRABZONSPOR A.Ş. 4

DANİJEL ALEKSİC

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4

DEMBA BA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4

DJALMA BRAUNE MANUEL ABEL CAMPOS

AYTEMİZ ALANYASPOR 4

EDIN VISCA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4

FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4

GÜRAY VURAL

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4

HAKAN ARSLAN

DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

MEHMET UMUT NAYİR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 4

MERT HAKAN YANDAŞ

DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4

ALPASLAN ÖZTÜRK

GÖZTEPE A.Ş. 3

ARTEM KRAVETS

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3

AYTAÇ KARA

KASIMPAŞA A.Ş. 3

BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3

CEYHUN GÜLSELAM

AYTEMİZ ALANYASPOR 3

DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

GENÇLERBİRLİĞİ 3

DENI MILOSEVIC

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3

DEVER AKEEM ORGILL

MKE ANKARAGÜCÜ 3

DOMAGOJ VIDA

BEŞİKTAŞ A.Ş. 3

EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3

ERDOĞAN YEŞİLYURT

DEMİR GRUP SİVASSPOR 3

FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3

GARRY MENDES RODRIGUES

FENERBAHÇE A.Ş. 3

MİTCHELL DONALD

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3

MUSTAFA PEKTEMEK

KASIMPAŞA A.Ş. 3

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3

OSCAR EDUARDO ESTUPINAN VALLESILLA

YUKATEL DENİZLİSPOR 3

RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE

GALATASARAY A.Ş. 3

RADOSLAW PAWEL MURAWSKI

YUKATEL DENİZLİSPOR 3

RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO

KASIMPAŞA A.Ş. 3

ROBIN YALÇIN

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 3

SERDAR GÜRLER

GÖZTEPE A.Ş. 3

SERDAR ÖZKAN

ANTALYASPOR A.Ş. 3

UMUT BULUT

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3

YOUNES BELHANDA

GALATASARAY A.Ş. 3

YUSUF SARI

TRABZONSPOR A.Ş. 3

ABDOULAY DIABY

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2

ABDUL RAHMAN KHALILI

KASIMPAŞA A.Ş. 2

AMINU UMAR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2

ANDRE DE CASTRO PEREIRA

GÖZTEPE A.Ş. 2

BERKAN EMİR

GÖZTEPE A.Ş. 2

CAMERON ZISHAN RANA JEROME

GÖZTEPE A.Ş. 2

CANER ERKİN

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2

DARIO MELNJAK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2

DENİZ TÜRÜÇ

FENERBAHÇE A.Ş. 2

EZEQUIEL OSCAR SCARIONE

MKE ANKARAGÜCÜ 2

FERDİ ERENAY KADIOĞLU

FENERBAHÇE A.Ş. 2

FLORIN ANDONE

GALATASARAY A.Ş. 2

FLOYD AMA NINO AYITE

GENÇLERBİRLİĞİ 2

GEORGES KEVIN NKOUDOU MBIDA

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2

GUSTAVO EZEQUIEL BLANCO LESCHUK

ANTALYASPOR A.Ş. 2

GÜVEN YALÇIN

BEŞİKTAŞ A.Ş. 2

HADI SACKO

YUKATEL DENİZLİSPOR 2

HALİL AKBUNAR

GÖZTEPE A.Ş. 2

HARIS HAJRADINOVIC

KASIMPAŞA A.Ş. 2

JOSE ERNESTO SOSA

TRABZONSPOR A.Ş. 2

LUIZ GUSTAVO DIAS

FENERBAHÇE A.Ş. 2

MARKO JEVTOVIC

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2

MARTIN SKRTEL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2

MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN

FENERBAHÇE A.Ş. 2

MAX BENNET KRUSE

FENERBAHÇE A.Ş. 2

MODOU BARROW

YUKATEL DENİZLİSPOR 2

MOHAMED ABARHOUN

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2

NABIL DIRAR

FENERBAHÇE A.Ş. 2

OZAN TUFAN

FENERBAHÇE A.Ş. 2

PAUL OMO MUKAIRU

ANTALYASPOR A.Ş. 2

SERDAR AZİZ

FENERBAHÇE A.Ş. 2

SHEYI EMMANUEL ADEBAYOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2

SOFIANE FEGHOULI

GALATASARAY A.Ş. 2

SONER AYDOĞDU

GÖZTEPE A.Ş. 2

STEFANO NAPOLEONI

GÖZTEPE A.Ş. 2

STYLIANOS KITSIOU

MKE ANKARAGÜCÜ 2

TOLGA CİĞERCİ

FENERBAHÇE A.Ş. 2

UFUK AKYOL

ANTALYASPOR A.Ş. 2

VEYSEL SARI

KASIMPAŞA A.Ş. 2

WELINTON SOUZA SILVA

AYTEMİZ ALANYASPOR 2

AATIF CHAHECHOUHE

ANTALYASPOR A.Ş. 1

ABDULKADİR PARMAK

TRABZONSPOR A.Ş. 1

ABDÜLKADİR ÖMÜR

TRABZONSPOR A.Ş. 1

ADEM BÜYÜK

GALATASARAY A.Ş. 1

ADEM LJAJIC

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1

AYDIN KARABULUT

MKE ANKARAGÜCÜ 1

BENOIT GUY JEAN POULAIN

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1

BERAT AYBERK ÖZDEMİR

GENÇLERBİRLİĞİ 1

CALEB ANSAH EKUBAN

TRABZONSPOR A.Ş. 1

CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1

DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA

ANTALYASPOR A.Ş. 1

DONISI AVDIJAJ

TRABZONSPOR A.Ş. 1

ELJERO GEORGE RINALDO ELIA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1

EMRE BELÖZOĞLU

FENERBAHÇE A.Ş. 1

EMRE DEMİR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1

ERDON DACI

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1

EREN TOZLU

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1

FILIP NOVAK

TRABZONSPOR A.Ş. 1

GAEL DİMİTRİ CLICHY

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1

GÖKHAN GÖNÜL

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1

GÖKHAN TÖRE

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1

HAKAN ÖZMERT

ANTALYASPOR A.Ş. 1

HECTOR MIGUEL CANTEROS

MKE ANKARAGÜCÜ 1

İRFAN CAN KAHVECİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1

JAILSON MARQUES,SIQUEIRA

FENERBAHÇE A.Ş. 1

JEAN ARMEL KANA BIYIK

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

JEAN MICHAEL SERI

GALATASARAY A.Ş. 1

JEFFERSON NOGUEIRA JUNIOR

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

JENS JONSSON

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1

JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA

TRABZONSPOR A.Ş. 1

KENAN ÖZER

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

LUIS FRANCISCO GRANDO

ANTALYASPOR A.Ş. 1

MORYKE FOFANA

BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1

MUHAMMET DEMİR

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

MUSTAFA YUMLU

YUKATEL DENİZLİSPOR 1

NAZIM SANGARE

ANTALYASPOR A.Ş. 1

OĞUZ CEYLAN

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

OĞUZHAN ÖZYAKUP

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1

OLCAY ŞAHAN

YUKATEL DENİZLİSPOR 1

ONDREJ CELUSTKA

ANTALYASPOR A.Ş. 1

ONUR BULUT

AYTEMİZ ALANYASPOR 1

ÖMER ALİ ŞAHİNER

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1

ÖMER BAYRAM

GALATASARAY A.Ş. 1

ÖMER UZUN

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1

RAHMETULLAH BERİŞBEK

GENÇLERBİRLİĞİ 1

RECEP NİYAZ

YUKATEL DENİZLİSPOR 1

RIAD BAJIC

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1

SEYEDMAJID HOSSEINI

TRABZONSPOR A.Ş. 1

STEPHANE SESSEGNON

GENÇLERBİRLİĞİ 1

SYAM HABIB BEN YOUSSEF

KASIMPAŞA A.Ş. 1

TAYLAN ANTALYALI

GALATASARAY A.Ş. 1

UĞUR ÇİFTÇİ

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

VICTOR MOSES

FENERBAHÇE A.Ş. 1

WALLACE REIS SILVA

GÖZTEPE A.Ş. 1

YACINE BAMMOU

AYTEMİZ ALANYASPOR 1

YAN MEDEIROS SASSE

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1

YASİN PEHLİVAN

GENÇLERBİRLİĞİ 1

YUSSIF RAMAN CHIBSAH

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1

YUSUF ERDOĞAN

KASIMPAŞA A.Ş. 1

YUTO NAGATOMO

GALATASARAY A.Ş. 1

ZİYA ERDAL

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Gol krallığı yarışında son durum ne? Süper Lig'in ilk yarısı sonunda gol krallığında ilk sırada kim var? Gol kralı kim?

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