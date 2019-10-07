Haberler » Spor » Haber

Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Gent maçında gol attıktan sonra tribünlere koşup bir taraftarın bardağını almıştı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Mbaye Diagne, "Bardak boştu. Hiçbir şey içmedim" dedi.

07.10.2019 20:28

Belçika Ligi'nin 10. haftasında Club Brugge, sahasında Gent'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne sonradan oyuna girip 1 gol kaydetti.

SENEGALLİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması, gündem olmuştu. Senegalliler içki içen Diagne'ye "Şeytan" yakıştırması yaparken, başarılı oyuncu bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BANA ŞEYTAN DEMEYE DEVAM EDEBİLİRLER"

Diagne, "Bana bira içtiğimi ve şeytan olduğumu söyleyenler buna devam edebilirler. Fakat o bardak boştu. Hiçbir şey içmedim." dedi.

Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu

Mbaye Diagne, Galatasaray, Club Brugge, Gent, Spor

YORUMLAR(1)
SİLİFKELİ3:Dolu lan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
01:48 (Özel Haber) Boskovic'ten Türkçe yeni sezon mesajı
01:46 Lucescu'nun yeni takımı belli oluyor
01:40 Eczacıbaşı VitrA, yeni sezona hazır -1-
01:18 Ünal Karaman, Rizespor maçında oyuncularını böyle sahaya gönderdi!
00:31 Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
00:31 Espanyol'da David Gallego'nun yerine Pablo Machin getirildi
23:28 Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü