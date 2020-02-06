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Gol sevincinde cinsel organını gösteren taraftar statlardan men edildi!

Newcastle United'ın attığı golden sonra cinsel organını gösteren Newcastle taraftarı Mike Pendridge, stadyumlardan ömür boyu men cezası aldı.

06.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:47

Oxford United ile oynanan FA Cup tekrar mücadelesini uzatmalarda 3-2'lik skorla kazanan Newcastle United'da, Mike Pendridge isimli taraftar stadyumlardan ömür boyu men cezası aldı. Zorlu maçta Newcastle United'ın yıldızı Saint-Maximin, 116'da attığı golle takımını bir üst tura çıkarırken ekranlara yansıyan bir görüntü büyük tepki topladı.

Mike Pendridge isimli bir Newcastle taraftarının golü cinsel organını çıkararak kutladığı görüldü. Kameralar tarafından tespit edilen İngiliz, statlardan ömür boyu men edildi.

(Ajansspor)

Gol sevincinde cinsel organını gösteren taraftar statlardan men edildi!

Newcastle United FC, Spor


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