Göl ve Sulak Alanlarda Sazangiller Av Yasağı Başladı

Türkiye
'de 11 ilde bulunan göl ve sulak alanlarda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi. Avrasya
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, Ege
, Akdeniz
ve Güneydoğu'nun batısındaki bazı illerde bulunan sulak alanlar ve göllerde bulunan sazangillerin avına üreme mevsiminin başlaması dolayısıyla 1 Mart'tan itibaren av yasağı geldiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan av yasağının 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini ifade eden Bal, şunları kaydetti:
"Bu tarihler arasında Adana
, Antalya
, Aydın
, Denizli
, Gaziantep
, Hatay
, İzmir
, Kilis
, Mersin
, Muğla
, Osmaniye
illerinde sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali (akarsular hariç) diğer türler için avlanma yasağı başlamıştır. Avcılarımızın yasağa riayet etmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."
Avrasya, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA