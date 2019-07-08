08.07.2019 17:31
Haberler» Spor» Haber

Gol yemeden şampiyon oldular

Gol yemeden şampiyon oldular

Salihlispor U-12 (2007) takımı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvasında gol yemeden namağlup şampiyon oldu.

Salihlispor U-12 (2007) takımı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvasında gol yemeden namağlup şampiyon oldu.

Salihli Spor, grup aşamasında Turgutlu Ege Spor, Turgutlu İstasyon Gençlik, Turgutlu Avşar Spor ve Turgutlu Çepnidere Spor ile karşılaştı. 4 maçını da galibiyet ile tamamlayan Salihli Spor, çeyrek finalde İzmir Kemalpaşa 1923'ü, yarı finalde Turgutlu Spor'u, final maçında ise Turgutlu Gençordu'yu geçerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Salihlispor U-12 Futbol Takımı, toplamda attığı 21 gole karşılık kalesinde gol görmedi ve büyük bir başarıya imza atarak Turgutlu Bahattin Köksal Futbol Turnuvasının tarihine geçti. Bu sezon Manisa ASFK Liginde namağlup il Şampiyonu olan Salihli Spor'un gençleri, Altınordu Felsefe Kardeşliği Futbol Turnuvasında da gol yemeden namağlup şampiyon olmuştu. İzmir'in en büyük ve prestijli turnuvası olan Pınarbaşı Cup'ta da namağlup şampiyonluğa ulaşan Salihli'nin gururları inanılmaz ve kırılması zor bir rekora imza atarak mükemmel bir sezonu geride bıraktı.

Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, bu kadrodan sezon başında iki oyuncusunu Altınordu'ya verdiklerini, Salihli Spor'un minik yıldızlarına tekliflerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Türkkan, "Yaşarken anmak için yıllardır düzenlenen Turgutlu'nun duayen hocalarından 'Bahattin Köksal' Futbol Turnuvasında güzel ve keyifli maçlar oynadık. Turnuva sonunda gelen rekor şampiyonluk bizleri daha da mutlu etti ve gururlandırdı. Anlamlı kupanın kazanılması aşamasında büyük rol oynayan oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Turgutlu, Manisa, Futbol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:19   Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
19:14   Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı
19:13   İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile anlaştı
19:11   "İyi ki buradayım"
19:10   Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşme şartlarını açıkladı
19:09   Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
19:08   Gaziantepli hakem Basketbol Süper Ligi'nde