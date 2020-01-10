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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:06Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Zor bir mesleği ifa eden gazetecilerin fedakarlıkla çalıştığını belirten Şimşek, açıklamasında, "Toplumların bilgilenmesinde önemli bir rol üstlenen basın, teknolojinin imkanlarından da faydalanarak internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ramazan Şimşek, Güncel

Kaynak: AA

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