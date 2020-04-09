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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Bakan Murat Kurum ile telekonferansla görüştü

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, devam eden ve yapılacak olan projeler değerlendirildi.

09.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:54
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Bakan Murat Kurum ile telekonferansla görüştü
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, devam eden ve yapılacak olan projeler değerlendirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, salgının önlenmesi için Gölbaşı'nda yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili Şimşek'ten bilgi aldı.
Bakan Kurum, Şimşek'i bir çalışma arkadaşı olarak gördüğünü belirterek, "Biz sizi belediye başkanı dışında, bir çalışma arkadaşı ve yol arkadaşı olarak görüyoruz. Gölbaşı'nda yapılan işler takdir edilecek seviyededir. Biz de bakanlık olarak destek veriyoruz." dedi.
Gölbaşı'nın stratejik bir ilçe olduğuna dikkati çeken Ramazan Şimşek ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deprem, çığ gibi felaketler sonrası yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak, Bakanlığın zor günlerde fedakarca çalıştığını dile getirdi.
Bakan Kurum ve ekibine teşekkür eden Şimşek, "Gelecek nesiller bizden bahsederken övgüyle bahsetsin demiştik. Biz de ranta dayalı değil, insan odaklı sosyal projelerimizle yola çıkmıştık. Sizler de bizi destekliyorsunuz. Ben, Gölbaşı halkı adına şahsınıza ve kurumunuza verdiğiniz destekler nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Şimşek, Murat Kurum, Güncel
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