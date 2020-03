Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Gölbaşı Belediyesinin 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

55 yıl önce Gölbaşı'nın belediye ilan edilmesiyle birlikte her alanda çok büyük gelişim sergilediğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı Belediyesinin 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesinin 55. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. 55 yıl önce Gölbaşı'nın belediye ilan edilmesiyle birlikte her alanda çok büyük gelişim sergilediğini ifade eden Şimşek, "Gölbaşı Belediyesinin 55. kuruluş yıld önümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Gölbaşı'nın coğrafi özellikleri ve turizme katkıları ile her zaman önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Şimşek, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, ilçenin tanıtımı ve turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu kaydetti. Gölbaşılı olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Şimşek, "Doğduğum, büyüdüğüm bu kente bugün hizmet etmeyi nasip eden Rabbim'e şükrediyor ve siz değerli Gölbaşı halkına hizmet etmekten gurur duyuyorum. Gönül isterdi ki 55. yılımızı coşkuyla, hep bir arada kutlayabilelim ancak içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle bu kutlamaları hep birlikte başka bir bahara erteliyoruz. Bugüne kadar Gölbaşı'na hizmet eden, gelişmesi için bir çivi çakan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Devletine, milletine, vatanına bağlılığıyla bilinen Gölbaşı, her dönem tarihi misyonunu başarıyla tamamlamış, 15 Temmuz'da olduğu gibi her sıkıntıyı birlik ve beraberlik içerisinde göğüslemiştir. Yine bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, salgınla mücadelemizi de aynı şuurla sürdürmemizi temenni ediyorum" dedi.Korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen uygulamalarla alakalı çağrısını yineleyen Şimşek, "Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice 55 yıllara Gölbaşım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA