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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Kimseyi ekmeksiz ve susuz bırakmayacağız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevde.

11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:12
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevde. Bu süreçte kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda çalışanlara ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Kimseyi ekmeksiz ve susuz bırakmayacağız" dedi.

Küresel salgına dönüşen koronavirüs ile mücadelede iki günlük sokağa çıkma yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gölbaşı Belediyesi bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevini aksatmadan sürdürüyor. Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yerinde denetim yapıyor. Sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorun ile atlatılabilmesi için Belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile görevde. Bu süreçte kendi sağlıkları açısından da önemli özveri ve fedakarlıkla görev yapan çalışma arkadaşlarım ve tüm kurumlarda çalışanlara ayrıca teşekkür ediyor, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Kimseyi ekmeksiz ve susuz bırakmayacağız. Yeni açılan 250 Yataklı Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerine Gölbaşı Belediyesi tarafından sabahları sıcak çorba ikram ediliyor. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ancak sokak hayvanlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Onların da besin ihtiyacını karşılıyoruz. Evde kalmaya devam edin biz sizler için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel
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