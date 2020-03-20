Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi - Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

20.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:26
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi
Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.
Sokak hayvanları için yıl boyu çalışmalar yaptıklarını belirten Şimşek, "Ülkede Kovid-19 krizi devam ediyor. Vatandaşlarımız evden çıkmıyor. Çıkmamaları da gerekiyor. Sokakta sokak hayvanlarımız var. Onlara da birilerinin bakması gerekiyor. Zaten Gölbaşı'nda karantina bölgesinde misafirlerimiz var, onları da düşünüyoruz ama bakıma muhtaç hayvanlarımız var. Onlara da birilerinin bakması gerekiyor. Sokak hayvanlarının da şefkate ve bakıma ihtiyaçları var. Elimden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızı besliyorum." ifadesini kullandı.
Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Şimşek "Vatandaşlarımız dışarı çıktıklarında ise sokak hayvanlarını unutmasınlar. Evlerinin önüne sokak hayvanları için bir kap yemek ve su bıraksınlar." diye konuştu.
Şimşek, sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını, toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Ramazan Şimşek'e kendi elleri ile sokak hayvanlarını beslemesinden dolayı teşekkür eden bir vatandaş "Böyle duyarlı bir başkanımızın olması çok büyük bir şans. Birçok ilçe buna sahip değil. Herkes bu kadar duyarlı davranmıyor. Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar

Son Dakika Güncel Haberleri

Endonezya'da Cuma namazlarına korona tedbiri - Haber Siirt Valisi Atik'ten vatandaşlara koronavirüs çağrısı - Haber Malatya'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz - Haber Sungurlu'da nikah törenlerine koronavirüs kısıtlaması - Haber Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading