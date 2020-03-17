Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten inceleme
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurt alanlarında incelemelerde bulundu.
17.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:22
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurt alanlarında incelemelerde bulundu.
Şimşek, umreden dönenlerin kaldığı Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını kullanılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Yurt alanlarına giren araçların hepsinin dezenfekte edildiğini anlatan Şimşek, "Her şey gayet iyi. Belediye birim müdürlerimizin tamamı gece gündüz uyumadan buradalar. Dünya aslında bir sınavdan geçiyor. Tedbir almayan ülkeleri gördünüz. Devletimiz gerçekten güzel kararlar aldı. Vaka sayımızın az olması bizim ülke olarak aldığımız tedbirlerden dolayıdır." ifadesini kullandı.
Şimşek, umreden dönenlerin kaldığı Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını kullanılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.
Yurt alanlarına giren araçların hepsinin dezenfekte edildiğini anlatan Şimşek, "Her şey gayet iyi. Belediye birim müdürlerimizin tamamı gece gündüz uyumadan buradalar. Dünya aslında bir sınavdan geçiyor. Tedbir almayan ülkeleri gördünüz. Devletimiz gerçekten güzel kararlar aldı. Vaka sayımızın az olması bizim ülke olarak aldığımız tedbirlerden dolayıdır." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Üniversitesi, Yurtlar Kurumu, Ramazan Şimşek, Güncel
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