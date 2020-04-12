Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sokağa çıkma yasağı yüzünden eşinin doğum gününü kutlayamadığını belirterek yardım isteyen vatandaşın talebini, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek yerine getirdi.

12.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:24
Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sokağa çıkma yasağı yüzünden eşinin doğum gününü kutlayamadığını belirterek yardım isteyen vatandaşın talebini, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek yerine getirdi.
Gölbaşı'nda yaşayan Ahmet Sedat Adalıer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum günü olan eşi Türesin Adalıer için pasta alamadığını belirterek Gölbaşı Belediyesinden yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, pasta alıp çiftin yaşadığı Taşpınar Mahallesi'ne gitti.
Şimşek ve eşini kapıda karşılayan Ahmet Sedat Adalıer, "Hayatımızın en güzel sürprizi oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ramazan ve Yeşim Şimşek, pastayla yanına gittikleri Türesin Adalıer'in doğum gününü kutladı.
Sürpriz karşısında çok mutlu olan Türesin Adalıer, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ve eşine teşekkür etti.
Adalıer çiftinin yanından ayrılan Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, daha sonra sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Şimşek, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:53: Elbistan Belediyesi'nden seyyar satıcılara destek - Haber 18:52: Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber