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Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, cadde ve sokakları inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçedeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

26.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:36 Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, cadde ve sokakları inceledi
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçedeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.
Yıldırım, sağanağın etkili olduğu ilçede belediye çalışanlarını denetleyip, hassas noktaları kontrol etti.
Devam eden şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki çeşitli noktaları gezerek durum kontrolü yaptığını belirterek, "Ayrıca göreve geldikten sonra ivedilikle altyapısını ve asfalt çalışmalarını yapmış olduğumuz Dr. Kemal Tabak (Eski Besni) Caddesi'nde daha önce kış aylarında meydana gelen göllenme sorunun çözülmüş olduğunu gördük. İnşallah zamanla ilçemizdeki tüm yolların alt yapısını tamamlayıp asfalt ile buluşturacağız." dedi.

İskender Yıldırım, Güncel

Kaynak: AA

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