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Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.

13.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:17Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı
'ın Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı İskender Korkut, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin her an hazır bekletildiğini söyledi. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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