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Gölbaşı Belediyesi apartman görevlilerine maske dağıttı

Gölbaşı Belediyesi, risk grubunda bulunan ve işleri gereği dışarıda olan apartman görevlilerine maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

10.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:57
Gölbaşı Belediyesi apartman görevlilerine maske dağıttı
Gölbaşı Belediyesi, risk grubunda bulunan ve işleri gereği dışarıda olan apartman görevlilerine maske ve eldiven dağıtımı yaptı.

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgınının önlenmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Virüsün yayılımını ve can kaybını önlemek amacıyla birçok önleyici tedbiri hayata geçiren Gölbaşı Belediyesi, bu dönemde zor bir görev üstlenen apartman görevlilerini unutmadı. Gölbaşı Park Eymir Konutları'nda (TOKİ) bulunan 20 sitedeki blok görevlilerine, Gölbaşı Belediyesi tarafından ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Apartman görevlilerinin korona virüs sürecinde zor bir görev üstlendiğine ve risk grubunda olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Virüse karşı birçok tedbir alırken apartman görevlilerini de unutmadık. Risk grubunda bulunan apartman görevlilerimizi korumak için, görevlilere ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yaptık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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