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Gölbaşı Belediyesi asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçede tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi asfalt çalışmaları devam ediyor
08.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:11
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçede tahrip olan yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında fen işleri müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Selim Mahallesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan İskender Yıldırım, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerin planlı bir şekilde asfaltlandığını söyleyerek, "Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi devam ediyor. Asfalt serim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirli bir program dahilinde aksamadan çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Selim, Güncel, Haber

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