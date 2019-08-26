Haberler» Güncel» Haber

Gölbaşı Belediyesi çözüm masası göz dolduruyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Çözüm Masası, Vatandaşların Şikâyet ve İsteklerine Hızlı Çözüm Üretiyor.

26.08.2019 11:32 Gölbaşı Belediyesi çözüm masası göz dolduruyor

Vatandaşların her türlü öneri, şikâyet ve problemlerine anında cevap verebilecek donanıma sahip Çözüm Masası, vatandaşa bir telefon kadar yakın olduğunu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla seçim sürecindeki vaatlerimizden olan çözüm masası projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çözüm masasına gelen sorunlar, görevlilerimiz tarafından ilgili birimlere aktarılıp, süreç takip edilerek, vatandaşa dönüş yapıyor. Vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören çözüm masamız, bir buçuk aylık süreçte yüzlerce şikâyet ve talep aldı. Çözüm masamızın modernize etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız her türlü şikâyet ve dileklerini çözüm masamıza iletebilir" dedi.


İskender Yıldırım, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23   İSTANBUL'DA BİR KOLEJ DAHA KAPANDI, ÖDEME YAPAN YÜZLERCE VELİ ORTADA KALDI
12:23   Kanserden oğlunu kaybeden baba, tümöre karşı savaşını bırakmadı
12:23   ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLI DAVASINDAN ASLA GERİ DÖNMEYECEK
12:22   Kanserden oğlunu kaybeden baba, tümöre karşı savaşını bırakmadı
12:22   Enerji bakanı dönmez: türkiye doğu akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek (1)
12:22   Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü açıldı
12:22   5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı