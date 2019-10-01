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Gölbaşı Belediyesi dere ve su kanallarını temizliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi kış aylarında meydana gelecek su taşkınlarına karşı dere ve su kanallarını temizliyor.

01.10.2019 16:46Gölbaşı Belediyesi dere ve su kanallarını temizliyor
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi kış aylarında meydana gelecek su taşkınlarına karşı dere ve su kanallarını temizliyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son günlerde yoğun yağışlardan dolayı bazı il ve ilçelerde dere ve su kanallarının taşması sonucu sel baskınlarına karşı ilçe merkezinde bulunan su kanalı ve derelerde temizlik çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Ekiplerimiz pis görüntü ve inşaatlardan atılan molozların ve çöplerin dere yataklarından ve su kanallarından temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız sel baskınlarını önlemek ve yağmur suyunun yaşam alanına zarar vermesini engellemek" dedi.

Başkan Yıldırım, ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak dere yataklarının ve su kanallarının olduğu bölgelere çevresel atık ve moloz atıklarının dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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