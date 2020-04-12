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Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçedeki mahalleleri araçlarla gezerek çocuklara şarkılar dinletti.

12.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:24
Gölbaşı Belediyesi ekipleri mahalle mahalle dolaşıp çocuklara şarkı dinletti
Ankara 'nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçedeki mahalleleri araçlarla gezerek çocuklara şarkılar dinletti.
Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde çocuklara ve vatandaşlara moral vermek için harekete geçti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de katıldığı uygulamada, mahalleleri dolaşan araçlardan çocuk şarkıları dinletildi.
Evlerinin pencere ve balkonlardan el sallayarak şarkılara eşlik eden çocuklara, Başkan Şimşek oyuncak hediye etti.
Belediye ekipleri ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar hakkında da anonsla bilgi vererek çocukları yarışmalara katılmaya davet etti.
Öte yandan ekipler, sokağa çıkma yasağı süresince cadde ve sokakları temizleyerek vatandaşların maske ve ekmek ihtiyaçlarını da karşıladı.
Başkan Şimşek, vatandaşların sokağa çıkmamalarını isteyerek, "Bu arada biz tüm ekiplerimizle seferber olacağız, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Özellikle ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 54 mahallemizde bu hizmeti veriyoruz. Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ankara, Güncel
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