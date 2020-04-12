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Gölbaşı Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Gölbaşı Belediyesi ekipleri karşıladı.

12.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:16
Gölbaşı Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü
Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Gölbaşı Belediyesi ekipleri karşıladı.
Belediyeyi arayarak ekmek ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların adres bilgilerini alan ekipler, tüm mahallelerde vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.
Ayrıca ekipler, ihtiyacı olan vatandaşlara maske de dağıtıldı. Ekmek dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Mahallelerde "Evde kal" anonsları da yapıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ekmek dağıtımı uygulamasına destek vererek, "Sevgili Gölbaşılılar evlerinde kalmaya devam etsin. Paniğe, telaşa gerek yok. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ankara, Güncel
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