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Gölbaşı Belediyesi ilçedeki gazmatik sayısını arttırdı

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor.

08.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:58
Gölbaşı Belediyesi ilçedeki gazmatik sayısını arttırdı
Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor.

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması ve sosyal mesafeyi koruyabilmesi adına, Karşıyaka ve Seğmenler Mahallesi'ne ön ödemeli sayaçları olan aboneler için gazmatik koydurdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yoğun girişimleri sonucu Karşıyaka Semt Pazarı ve Seğmenler Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi girişine gazmatik ünitesi konuldu.

Kartlı sayaç abonelerinin gazmatik sayesinde 7 gün 24 saat kesintisiz doğalgaz yükleyebilmelerine imkan sağladığını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Karşıyaka ve Seğmenler Mahallesi'nde bu konuda vatandaşlarımızın bir isteği vardı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ASKİ ve Başkent Doğalgaz da oluşan yoğunluğun azaltılması için vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları adına girişimlerimizi hızlandırdık. Başkent Doğalgaz ile yaptığımız görüşmeler sonucu ilçedeki gazmatik sayıları artırıldı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Karşıyaka, Güncel
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