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Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri yağmur çamur demeden vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.

12.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor
'ın Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri yağmur çamur demeden vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kış mevsiminde kar yağışı ve buzlanmadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için hazırlık çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Başkan Yıldırım, "Acil müdahale ekipleri ve araç parkımız ile ilçemizde ulaşım ve günlük yaşamda sorunsuz bir kış dönemi geçirilmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz. Kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı ise belediye olarak solüsyon ve tuz stokumuzu hazırladık" dedi.

Ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini de belirten Yıldırım, "Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladı. Belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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