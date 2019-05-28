Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü modernize ediliyor

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne personel takviyesiyle, itfaiye araçlarına genel bakım ve onarım yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yenileme çalışmaları kapsamında itfaiye araçlarına genel bakım ve onarımın yanında ilk defa köpükle yangına müdahale için hava basınçlı köpük sistemini de aktifleştirdi.
İtfaiyeciliğin dünyada en önemli mesleklerin başında geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım
, yangın ve afetlerde vatandaşın canını ve malını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan itfaiyecilerin çok kutsal ve ulvi bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.
İtfaiye ekip ve ekipmanlarının modernizasyonunun hem itfaiye amirliğinin çalışmalarını kolaylaştırmak, hem de halka daha iyi ve güvenilir bir hizmet sunmak açısından çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu yüzden hizmet kalitemizi arttırma yolunda ekip ve ekipmanlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Ayrıca kurumlardan gelen istekler karşısında sürekli yangın söndürme ve kurtarma seminerleri ve tatbikatları yapıyoruz." dedi.
İskender Yıldırım
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Kaynak: AA