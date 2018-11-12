Gölbaşı Belediyesi Kurslarına Başvurular 14 Kasım'da Sona Eriyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:53



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:53

Gölbaşı Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ücretsiz kurs kayıtlarında sona yaklaşıldı.Gölbaşı Belediyesi'nin düzenleyeceği tiyatro, drama, gitar, ney, bağlama, tehzip, ahşap, boyama, keçe kumaş boyama, yağlıboya, karakalem, ebru sanatları, geleneksel Türk el sanatları, cimnastik, diksiyon ve satranç kurslarının kayıtları 5-14 Kasım tarihleri arasında Atatürk Sahil Parkı Ankara Evi'nde alınmaya devam ediyor.Uzman eğitmenler tarafından toplam 15 branşta açılan kurslara başvuru tarihi 14 Kasım Çarşamba günü mesai bitimi ile sona erecek.Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 485 51 52, 485 55 55 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek. - ANKARA