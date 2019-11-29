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Gölbaşı Belediyesi metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, Yeni Mahallede bulunan ve kullanılmayan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

29.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:16Gölbaşı Belediyesi metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi
'ın Gölbaşı Belediyesi, Yeni Mahallede bulunan ve kullanılmayan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, "İlçemizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları yapılan incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları muhtarlarımız aracılığıyla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise metruk binaların yıkımıyla çirkin görüntülerin ortadan kalktığını ifade ederek Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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