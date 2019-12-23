Gölbaşı Belediyesi'nden işaret dili kursu

Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında işaret dili kursu açıyor.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yazılı açıklamasında, kursun Gölbaşı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında açılacağını belirtti.

Engellilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "İşitme engelli bireylerin bizleri anlama şansı yok ama biz onları anlayabiliriz. Gölbaşılı hemşehrilerimin duyma ve konuşma engeli olan kişilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmesi ve hayata daha farklı bir açıdan bakabilmesi için işaret dili kursu açıyoruz. Kursumuz ücretsiz olup herkese açıktır. Kayıt yaptırmak isteyenler belediyemiz Çözüm Masası'na başvuru yapabilir." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA