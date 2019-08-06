Haberler» Güncel» Haber

Gölbaşı Belediyesi'nin 'Sevgi Eli Mağazası' açıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için 'Sevgi Eli Mağazası' projesini hayata geçiriyor.

06.08.2019 16:42 Gölbaşı Belediyesi'nin 'Sevgi Eli Mağazası' açıyor
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için 'Sevgi Eli Mağazası' projesini hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha kaliteli hizmet edebilmek için adil, şeffaf ve insan odaklı projeler hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Yıldırım, ilçedeki maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin yararlanması için "Sevgi Eli Mağazası" projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Belediyemiz tarafından açılacak bu mağaza siz duyarlı hemşerilerimizin desteğiyle hayat bulacak. Evinizde giyilebilir ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri, beyaz eşyaları, ev eşyalarını, ayakkabıları ve oyuncakları mağazamıza bağışlayıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürebilirsiniz. Mağazamızdan maddi durumu maddi imkanı kısıtlı ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız faydalanabilir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10   Vali, Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimi ile görüştü
18:10   Günün Özeti
18:10   Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
18:09   Yemen hükümeti BM soruşturmasıyla ilgili şeffaflık istiyor
18:09   Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi
18:08   İngilizce Öğretmeni Musa Dağ: "Hayat, hayallerinize göre büyür veya küçülür"
18:08   DHA YURT BÜLTENİ - 17