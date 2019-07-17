Gölbaşı Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğu başladı

2012 yılında Rio de Janeiro'da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda doğan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Türkiye'nin de imzacısı olduğu bu 17 Hedef, Binyıl Hedeflerinin diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir. Tüm hedefler, doğrudan veya dolaylı olarak yerel veya bölgesel yönetimlerin günlük görevleriyle bağlantılıdır. Yerel yönetimler, ajandanın sadece uygulayıcıları değil, küresel hedeflerin yerel halkla ilişkilendirilmesine en uygun yönetim kademeleridir.

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolüne imza atan belediyelerle iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye'de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı bizim için büyük önem arz etmektedir. Gölbaşı belediyesi olarak bu ağa dâhil olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paydaş belediyelerimizle güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.