Haberler » Güncel » Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı - Haber

Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan protokol ile boya ihtiyacı olan okullar boyandı.

27.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:15 Gölbaşı Belediyesi okulları boyadı
Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan protokol ile boya ihtiyacı olan okullar boyandı.

Protokol kapsamında belediye ekipleri tarafından ihtiyacı olan okullar boyandı. Belediye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Öğrencilerimizin geleceğini önemsediğimiz kadar daha iyi daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz. Kaymakamlığımızla yapmış olduğumuz ortak protokol ile daha önce belirlemiş olduğumuz okulların boyama işlemlerini gerçekleştirdik. Okulların çağrısına duyarsız kalmayarak belediyemizle iş birliği yapan Kaymakamımız Mutlu Köksal'a teşekkür ediyorum. Belediye olarak öğrencilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı - Haber
14:20   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı - Haber
14:20   Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı - Haber
14:15   ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması - Haber
14:15   Marmaris Belediyesi'nden örnek karar - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:23:05