Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri unutmadı

Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

06.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:32
Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri unutmadı
Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Şimşek, "Vatanı ve milleti uğruna canlarını hiçe sayan evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Her daim yanlarında olacağız. Herhangi bir ihtiyacınız olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölbaşı Belediyesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gölbaşı Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri unutmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:24: Elektrik ustası her sabah dükkanını "Çakır" ile açıyor - Haber 12:24: Yasak nedeniyle il değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı - Haber 12:24: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 12:24: Konya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele destekleri - Haber 12:24: İran'da koronavirüsü yenen 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hasta taburcu edildi - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber